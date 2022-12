Festività senza Ztl notturna, via libera alle auto nelle vigilie di Natale e Capodanno

Feste natalizie senza Ztl notturna. L'assessorato alla Mobilità sostenibile, guidato da Maurizio Carta, per agevolare gli spostamenti in auto nelle serate di vigilia delle festività, ha dato disposizione di sospendere la zona a traffico limitato per le notti tra sabato 24 e domenica 25 dicembre e tra sabato 31 dicembre e domenica primo gennaio.