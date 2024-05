Occhio alla Ztl, tornano gli orari estivi: varchi attivi sei ore in più nel weekend

Tornano in vigore da domani, 3 maggio, gli orari estivi della Ztl. In pratica, nei giorni di venerdì e sabato, la zona a traffico limitato notturna anziché iniziare alle 23 scatterà dalle 20. Pertanto, il venerdì, la Ztl sarà attiva alle 8 del mattino e si protrarrà per 22 ore fino alle 6 del sabato. La notturna del sabato, invece, partirà alle 20 per terminare alle 6 della domenica.

Si dovrà dunque pagare il pass da 5 euro dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 8-20; il venerdì nella fascia 8-24; il sabato dalle 00 alle 6 e dalle 20 alle 24; la domenica dalle 00 alle 6. Resta libero l'accesso nelle serate dal lunedì al giovedì, il sabato dalle 6.01 alle 19.59, la domenica dalle 6.01 fino alle 7.59 del lunedì. Il provvedimento sarà valido fino al 31 ottobre 2024.