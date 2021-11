La Ztl notturna frena il traffico: transiti ridotti del 40%, oltre 1.500 le auto senza pass

Sono 3.722 le auto transitate nella zona a traffico limitato da ieri sera alle 23 alle sei di questa mattina, il 40% in meno rispetto a una settimana fa quando i varchi non erano ancora stati riattivati. In centro storico c'è stata dunque una notevole riduzione del traffico. "L'esordio della Ztl nottura - dichiara l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - è stato positivo. Venerdì scorso sono stati 6.201 i transiti registrati nell'area". Sono invece 1.558 le auto entrate nel perimetro presidiato dalle telecamere pur non avendo il pass per l'accesso. Al lordo di permessi giornalieri non ancora inseriti, rischiano di essere multate.

A far scattare la decisione del Comune di riattivare la Ztl notturna, è stato proprio l'incremento del traffico riscontrato dopo l'analisi dei dati rilevati dal nuovo portale di gestione e controllo dai varchi di accesso dal 1 settembre ad oggi. Varchi attivi anche stasera dalle 23 fino alle 6 della domenica. Residenti felici ma commercianti scontenti: "Senza servizi veniamo penalizzati" (Guarda il video).