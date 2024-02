Ztl, mozione della prima circoscrizione: "Si riaccendano le telecamere in via Bonello e via Gioeni"

Riaccendere le telecamere della Ztl in via Bonello e via Gioeni disattivate dopo l'esondazione del Canale Papireto che due anni fa ha provocato lo smottamento di una parte della strada, in prossimità del mercato delle Pulci.

Dopo la riapertura al traffico di via Bonello, avvenuta lo scorso dicembre, la prima circoscrizione, con una mozione approvata in Consiglio nei giorni scorsi, ha chiesto all'ufficio Mobilità del Comune la riattivazione delle telecamere spente con ordinanza di giugno 2023. La decisione di spegnere i due "occhi elettronici" era stata presa per dare la possibilità agli automobilisti di transitare in queste due strade (via Bonello e via Gioeni) senza incappare in sanzioni.

"L'ordinanza in questione - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, firmatario della mozione approvata con 4 voti favorevoli su 7 presenti - non ha più motivo di restare in vigore. Ed è per questo che con la delibera di circoscrizione si chiede la revoca dell'ordinanza al fine di tornare a garantire gli accessi solo alle auto che ne hanno diritto lasciando fuori quelle inquinanti".