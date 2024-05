Nuove regole per la lista bianca della Ztl, auto inserite in due elenchi: ecco chi potrà accedere senza pass

La stretta sulla lista bianca della Ztl si concretizza con una modifica del disciplinare tecnico. A vararla è la Giunta comunale su proposta dell'assessore alla Mobilità Maurizio Carta, dopo le polemiche per l'eccessivo numero di veicoli autorizzati a circolare gratuitamente nell'area del centro storico dove vigono i divieti anti smog. L'amministrazione sottolinea di aver "eliminato le discrasie che avevano determinato l’espansione della lista bianca e una perdita di controllo degli accessi e degli aventi diritto".

Enti e istituzioni avevano già ridotto il numero dei permessi, dopo la bufera sui "pass facili" scoppiata ai primi di marzo, che ha indotto l'amministrazione a stringere le maglie e aumentare i controlli. In base alle nuove regole, la lista bianca della Ztl viene suddivisa in due branche: quella che include i veicoli con autorizzazione permanente e quella in cui l'iscrizione è temporanea. In quest'utimo caso i "soggetti saranno esplicitamente autorizzati con precise modalità che non potranno essere superate in alcun modo", fa sapere il Comune, che punta così a "definire con maggiore accuratezza il perimetro degli aventi diritto e le responsabilità di inserimento, in modo da eliminare errori o abusi".

La lista bianca temporanea

Nella lista bianca temporanea rientrano i veicoli degli enti pubblici con sede fuori dal territorio comunale, che potranno avere accesso gratuito alla Ztl solo per un giorno. "Al fine di consentire ad Amat le necessarie verifiche e procedure - spiega l'amministrazione - il permesso dovrà essere richiesto il giorno prima dell’ingresso nella Ztl o regolarizzato entro le 23,59 dello stesso giorno d'ingresso in Ztl". I clienti degli hotel invece, durante tutto il periodo del soggiorno in città, "potranno accedere alla Ztl usufruendo di un'autorizzazione temporanea a titolo oneroso".

La lista bianca permanente

Le autorizzazioni permanenti speciali verranno rilasciare a forze dell'ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza), vigili del fuoco e dell’Esercito Italiano. Il comando di appartenenza dovrà indicare non più di un veicolo di servizio per ogni operatore avente titolo e l'autorizzazione sarà soggetta a verifica trimestrale. Previste esenzioni anche per mezzi di soccorso; velocipedi, ciclomotori e motocicli, inclusi i quadricicli; veicoli a trazione animale e a braccia; mezzi dell'Amat, quelli del Comune e delle altre società partecupate (anche presi a noleggio o in leasing). Non pagheranno il pass Ztl nemmeno i taxi (compresi Ncc fino a 9 posti compreso il conducente); auto del car sharing; veicoli adibiti al trasporto dei disabili (muniti del contrassegno speciale). I possessori di pass H, solo se rilasciato dal Comune di Palermo, potranno effettuare l’iscrizione del veicolo di proprietà o di un solo altro veicolo, dallo stesso indicato, necessario per i normali spostamenti all’interno della Ztl.

Ammessa in lista bianca la registrazione dei veicoli di servizio dell'Asp di Palermo e delle Aziende sanitarie ospedaliere pubbliche con sede legale nel territorio della provincia di Palermo (con contrassegno sulla carrozzeria); dei mezzi di servizio della Protezione Civile e del Corpo Forestale della Regione Siciliana; dei veicoli delle onlus autorizzate all’assistenza e al trasporto di persone con gravi infermità; e di un solo veicolo appartenente ai consolati, generali e onorari, con sede in città (con apposito segno distintivo "CC"). Le autorizzazioni per l’iscrizione in lista bianca (permanente o giornaliera) dovranno pervenire all'Amat tramite pec all’indirizzo amat.accreditolistabianca@pec.it.

Lagalla e Carta: "Ora regole più chiare ed eque"

"Si tratta di un lavoro di manutenzione e verifica condotto nel senso dell'equità, della tutela ambientale e della chiarezza delle regole", dichiarano il sindaco Lagalla e l'assessore Carta. "Nei prossimi mesi, come richiesto dal Consiglio comunale e dalle associazioni di categoria, si provvederà a una manutenzione più estesa della Ztl per renderla sempre più efficace e amichevole, non vessatoria o di incerta applicazione. La Ztl - concludono - è un provvedimento importante di salvaguardia ambientale del centro storico che non deve pregiudicare la valorizzazione delle attività commerciali e dei servizi presenti nel suo perimetro, e quindi deve essere di chiara e facile applicazione nel giusto equilibrio dei vari interessi".