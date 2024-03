Ztl, la Uil Polizia: "Accesso a pagamento per le forze dell'ordine? Vangano con noi a vedere come lavoriamo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Spero che la recente apparizione sui media delle forze di polizia tra le categorie da escludere dalla cosiddetta “lista bianca” della Ztl, sia solo il frutto di una involontaria disattenzione”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo dopo che sui giornali sono apparse le ipotesi degli enti che potrebbero non ricevere più il pass gratuito. “Per svolgere un lavoro fondamentale per la sicurezza del cittadino abbiamo contratti vetusti, stipendi del 30% inferiori rispetto agli altri Paesi europei, per non parlare dello straordinario di 5 euro l’ora – ha aggiunto Assenzio – Non è certo colpa nostra se i principali Uffici di polizia sono in piena ZTL”.

In queste ore la Uil Polizia sta raccogliendo le preoccupazioni dei propri iscritti che giornalmente si devono recare in centro città per lavoro. I timori del sindacato non sono affatto infondati visto che appena pochi mesi addietro si è dovuto ricordare ad altro Ente pubblico l’esigenza di mantenere gratuito il trasporto nei mezzi pubblici. “Abbiamo letto di taluni calcoli relativi alla riduzione del 100% della “lista bianca”. Non vogliamo essere polemici ma, al fine di una migliore comprensione, siamo disponibili – ha concluso Assenzio - ad accompagnare consiglieri comunali e dirigenti Amat per vedere in quali condizioni lavoriamo”.