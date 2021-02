Traffico: martedì torna in vigore la Ztl diurna, resta sospesa quella di notte

Lo ha deciso il Comune alla luce dei risultati emersi dall'analisi dei flussi di traffico, che indicano un aumento dei veicoli in circolazione nei mesi di gennaio e febbraio. Ecco come fare per rinnovare i pass

Martedì prossimo torna in vigore la Ztl diurna, mentre resta sospesa quella notturna visto il coprifuoco previsto dalle 22 alle 5 in considerazione dell'emergenza Coronavirus. Così ha deciso l'amministrazione comunale alla luce dei risultati emersi dall'analisi dei flussi di traffico, che indicano un costante aumento dei veicoli in circolazione nei mesi di gennaio e febbraio.

Su indicazione del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, l'ufficio Mobilità del Comune - d'intesa con Amat e Sispi - riattiverà i varchi. Si stanno inoltre ricalcolando i proroga dei pass sospesi lo scorso 23 dicembre assieme alla Ztl.

"Tutti i pass attivi dal giorno della sospensione della Ztl - si legge in una nota di Palazzo delle Aquile - saranno prorogati di validità per i giorni non goduti. In sostanza, i giorni di validità che risultavano residui a partire dal 22 dicembre saranno aggiunti alla validità a partire dal 2 marzo. In ogni caso, fra lunedì e mercoledì prossimo tutti i titolari di pass riceveranno una comunicazione da Sispi con la nuova data di scadenza. Coloro i cui pass erano già scaduti alla data del 22 dicembre, potranno da domani fare il rinnovo o chiedere un nuovo pass, con i consueti canali e tramite il portale del Comune".

Nelle scorse settimane diversi utenti sono stati letteralmente impossibilitati a rinnovare i pass a causa di un blocco nel sistema. Adesso, per chi vorrà rinnovarli fisicamente allo sportello, si profilano code e assembramenti.