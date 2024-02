Lavori alla Cala, disattivato accesso Ztl: libero il tratto finale di corso Vittorio Emanuele in direzione Foro Italico

"Da oggi è disattivato il varco di accesso alla Ztl di via Porto Salvo all'incrocio con corso Vittorio Emanuele e da domani sarà presente una pattuglia della polizia municipale per regolare il traffico veicolare al fine di limitare i disagi dovuti al traffico causati dai lavori in corso nel tratto della Cala", ad annunciarlo è il consigliere Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia cristiana al Comune.

In pratica, per favorire la circolazione veicolare, le auto in transito alla Cala potranno sfruttare proprio l'ingresso libero nella Ztl da via Porto Salvo e uscire percorrendo il tratto finale di corso Vittorio Emanuele in direzione Foro Italico. Rimane invece attivo il varco Ztl di Porta Felice.

"Ringrazio l'assessore Dario Falzone e i suoi uffici per aver prontamente accolto le richieste dei cittadini, che anche noi come gruppo consiliare abbiamo raccolto e promosso, ritenendo fondamentale un intervento immediato per ridurre al minimo i disagi per cittadini e residenti. Al contempo vigileremo affinché i lavori procedano speditamente e vengano rispettati i tempi di consegna", aggiunge Bonanno.