Ztl, meno auto in centro con le nuove telecamere: in 5.984 rischiano la multa

Per avere il dato effettivo sulle sanzioni si dovrà aspettare la mezzanotte, quando scadrà il tempo utile per attivare i pass giornalieri. I transiti totali sono scendono dai 24.801 di lunedì scorso (coi varchi in fase di test) ai 18.801 di oggi. Catania: "A beneficiarne sarà la qualità dell'aria e la salute dei palermitani"

Al netto dei possibili pass giornalieri, con l'attivazione di tutte e 31 le telecamere che sorvegliano i varchi della Ztl sono stati rilevati 5.984 transiti sanzionabili. Lo rende noto l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, mettendo a confronto i dati di oggi con quelli rilevati lunedì scorso durante la fase di test dei nuovi "occhi elettronici".

Ztl, attivate tutte le 31 telecamere e i palermitani fanno retromarcia | Video

Lunedi 6 settembre (con i varchi tutti in test) i transiti sanzionalibili sono stati 8.298, su un totale di 24.801 ingressi totali nella Ztl. Oggi invece i transiti totali sono scesi a 18.801. "L'attivazione dei varchi elettronici - commenta l'assessore Catania - ha prodotto una diminuzione del transito dei veicoli all'interno della Ztl. Un segnale importante, fin dal primo giorno. E' evidente che questo provvedimento porterà giovamento alla qualità dell'aria e alla salute dei cittadini palermitani". In pratica, con i varchi della Ztl videosorvegliati nel centro storico sono entrati 6 mila veicoli in meno (-25%). Da qui l'equazione meno auto meno inquinamento, sottolineata da Catania.

Per avere il dato sulle multe effettive si dovrà aspettare la mezzanotte, quando scadrà il tempo per l'attivazione dei tagliandi giornalieri. Chi viola i divieti si beccherà una sanzione da da 81 a 164 euro a seconda della classificazione dell'auto (più o meno inquinante); è invece di 41 euro la sanzione prevista per chi parcheggia dentro la Ztl senza avere il pass.