Troppe auto nella lista bianca della Ztl, l'Amat: "Gestiremo internamente le credenziali per ottenere il pass gratuito"

Troppe auto nella lista bianca della Ztl - quella riservata a enti pubblici, forze dell'ordine, mezzi di soccorso - e l'Amat decide di riportare all'interno la gestione delle credenziali al sistema informatico per ottenere il pass gratuito. Lo ha annunciato oggi Giuseppe Mistretta, presidente dell'ex municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico, nel corso di un'audizione che si è tenuta in commissione Partecipate al Comune.

Da un'attività di riordino effettuata all'Amat, su disposizione del presidente, è emerso che ci sono 10.300 mezzi inseriti in lista bianca direttamente dagli enti interessati, ai quali sono state fornite le credenziali di accesso al sistema informatico. "Ciò non equivale - ha precisato Mistretta - a un corrispondente mancato ricavo per le casse dell'Amat. Il mancato ricavo infatti non è correlabile al numero di pass, e quindi al valore dell’abbonamento annuo per la Ztl, ma al numero di accessi. Adesso siamo in fase di verifica. Se ci dovessimo accorgere di soggetti non titolati ad avere più di un certo numero di pass ci determineremo di conseguenza".

Intanto tra i consiglieri comunali presenti all'audizione c'è chi come Sabrina Figuccia (Lega) ha chiesto "l'elenco dettagliato degli 'accrediti improprio' delle automobili inserite nella lista bianca che non pagano la Ztl". "Una volta acquisiti gli atti - ha aggiunto Concetta Amella (M5S) - qualora dovesse emergere un danno a carico delle asfittiche casse aziendali, ci riserviamo di fare un esposto in Procura".

Durante la riunione si è affrontanto a più vasto raggio il tema della riduzione dei costi a carico dell'Amat. "In un'ottiva di razionalizzazione - ha detto Figuccia - l'azienda vorrebbe lasciare gli uffici di via Manin, in affitto da anni, che ospitano circa 40 dipendenti che si occupano del settore commerciale. Quest’attività verrebbe gestita prevalentemente online, così come pure il parcheggio di piazzale Ungheria, che dovrebbe essere completamente automatizzato".