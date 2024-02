Lavori alla Cala, torna attivo il varco Ztl di via Porto Salvo: "Ridotti gli spazi occupati dal cantiere di Terna"

Da domani torna attivo il varco Ztl di via Porto Salvo, il tratto di strada alla fine di corso Vittorio Emanuele in direzione Foro Italico. Lo rende noto l'amministrazione comunale spiegando che "la situazione del traffico nell’area della Cala è tornata a livelli accettabili, grazie anche alla riduzione degli spazi occupati dai cantieri di Terna".

Le telecamere erano state disattivate per favorire la circolazione dei veicoli e ridurre le code alla Cala e al Foro Italico a causa degli scavi per le nuove delle tubazioni del sistema elettrico. Adesso, di concerto con l’ufficio Mobilità e con il comando della polizia municipale, che ha monitorato la circolazione stradale attraverso la control room, dalle 8 di domani (mercoledì 21 febbraio), il varco di accesso alla Ztl verrà ripristinato. "Il monitoraggio del traffico nella zona proseguirà per verificare eventuali criticità", conclude la nota del Comune.