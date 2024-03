Ztl, riattivati i varchi delle vie Bonello e Gioeni dopo la fine dei lavori al Papireto

Riattivati due varchi di accesso alla Ztl. L'ufficio Traffico e mobilità del Comune, con un'ordinanza emessa il 13 marzo scorso, ha riattivato i due ingressi alla zona a traffico limitato delle vie Matteo Bonello e Gioeni.

I varchi erano stati sospesi, con precedente ordinanza nello scorso giugno per consentire lo svolgimento dei lavori, adesso completati, nella via Papireto. La strada, infatti, non era percorribile nel tratto compreso tra via Bonello e piazza Domenico Peranni a causa di uno smottamento del terreno sottostante (Il testo completo dell'ordinanza).