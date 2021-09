VIDEO | Ztl, attivate tutte le 31 telecamere: i palermitani non lo sanno e fanno retromarcia

Con una decina di giorni di ritardo, è stato completato il sistema di controllo elettronico dei varchi: in funzione i nuovi 26 occhi elettronici. Molti gli automobilisti impreparati. Sanzioni da 41 a 164 euro per chi viola i divieti. L'assessore Catania: "Per chi ha il pass non è cambiato niente"