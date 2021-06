Ztl ad Aspra, possono richiedere il pass nuove categorie di automobilisti

Ampliate le categorie di coloro che possono fare richiesta di pass per entrare nella Ztl di Aspra. Nei giorni in cui sarà vigente le zona a traffico limitato nella frazione marinara di Aspra, sarà vietato l’accesso e la circolazione a tutti i veicoli non autorizzati.

L'amministrazione comunale ha previsto che possano richiedere autorizzazione di accesso alla Ztl le seguenti categorie che documentino quanto dichiarato: oltre ai residenti, anche i domiciliati, dimoranti e soggiornanti in genere, i titolari o lavoratori di attività di ristorazione, bar, pizzerie, gelaterie ed esercizi commerciali e i titolari di strutture ricettive B&B, case vacanza e affittacamere.

"Potranno inoltre accedere e circolare liberamente - spiegano dal Comune - i veicoli dei disabili muniti di contrassegno invalidi, i veicoli a braccia (ad esempio i carretti trainati), le biciclette ed inoltre tutti i veicoli provvisti ed autorizzati con l'apposito pass rilasciato dal comando di polizia locale. Sarà ancora consentito, inoltre, l’accesso libero della Ztl alle seguenti categorie di veicoli: veicoli previsti dall’art. 177 del codice della strada (polizia locale-carabinieri – polizia di Stato – vigili del fuoco), per motivi di servizio veicoli di soccorso stradale, veicoli di proprietà dei gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità (gas, illuminazione, telefonia, acqua, Ast, taxi, veicoli a noleggio Ncc, veicoli Amb, aziende sanitarie, guardia medica, istituti di vigilanza e trasporto valori, agenzie funebri). A rendere attuabile l'estensione alle nuove categorie, un'ordinanza sindacale in fase di pubblicazione all'albo pretorio on line. In questo modo l'amministrazione risponde a coloro che aveva fatto richiesta e in special modo a coloro che si occupano di strutture turistiche e ricettive.

Dal Comune proseguono: "Si ricorda che è a disposizione degli aventi diritto un form per la richiesta del pass per la Ztl, si tratta della domanda on line della concessione del contrassegno di circolazione per i residenti in Ztl. Il form è compilabile al seguente link: https://forms.gle/DRyYzKssoCTEF6gX9. Occorre allegare copia di documento di identità valido e la carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il pass. Il pass potrà essere richiesto per soli 2 veicoli a cittadino residente di Aspra o appartenente alle categorie suindicate. Qualora non si possegga una connessione o non si sia in grado di compilare il form, è disponibile anche un modello cartaceo, scaricabile dal sito web del Comune, che potrà essere consegnato, sempre correlato dai documenti richiesti, presso gli uffici comunali della sede municipale dell'ex circoscrizione di Aspra, in piazza mons. Cipolla dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al giovedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00. Nel modulo sia on line che cartaceo si dovranno indicare le targhe dei veicoli per i quali è richiesto il pass, sottoscrivere la liberatoria per la privacy. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. Il transito nelle zone della Ztl sarà consentito esclusivamente nel rispetto dei sensi di marcia stabiliti nella viabilità interna al perimetro della Ztl".

Le strade sono:

· via Marco Polo

· via G. Caboto

· via Magellano

· via A. Scordato

· via Don Bosco

· via S. Diego Di California

· via Venezia

· via Geneva

· via Milwaukee

· via Botta

· via Rizzo

· piazza Cristofolo Colombo

· piazza Trieste

· vicolo Montagna

· vicolo Scorsone

· via Fiume d’Italia

· via Francesco Tempra

· via Zara

· Piazza M. Cipolla

· via Messina

· via Pisa

· via Gaeta

· vicolo Macchiarella

· via Filippo Aiello

· via G. D’annunzio

· via/piazza Verdone

· via Mario Francese

· via Siracusa

· via Tevere da angolo via Doria fino alla fine

· via Solunto

· via Bartolomeo Diaz

· villaggio Pescatore