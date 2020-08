Il Comune tira le somme: oltre diecimila multe nella prima settimana di Ztl

Oltre diecimila multe in sette giorni. Eccolo il bilancio della prima settimana di riattivazione della Zona a traffico limitato. A snocciolare i dati è il Comune. "Dal 3 agosto, giorno della riattivazione della ztl centrale dopo il blocco voluto dall'amministrazione a seguito del lockdown, sono state in totale 10.381 le macchine transitate sprovviste dei relativi pass di accesso, rispetto a un totale di 151.081 macchine in transito, di cui 59.782 negli orari diurni e notturni della Ztl (dato aggiornato al 9 agosto)", recita una nota di Palazzo delle Aquile.

Gli accessi durante la Ztl notturna sono stati 7.373, di cui 4.053 privi di pass (anche in questo caso il dato è aggiornato al 9 agosto).

Guardando all'andamento giorno per giorno, i maggiori accessi complessivi sono stati registrati il venerdì e il sabato, rispettivamente con poco più di 26 e 39 mila accessi.La media di accessi giornalieri complessivi da lunedì a venerdì è di 19.767, mentre la media di accessi non autorizzati è di 1.498

