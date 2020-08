La Ztl non perdona: vigilia di Ferragosto con 1.667 accessi non autorizzati

La zona a traffico limitato, dalla sua reintroduzione, continua a mietere "vittime". Il comando della polizia municipale ha reso noti i dati relativi ai transiti per il periodo dal 10 al 16 agosto. Quello che salta all'occhio è che alla vigilia di Ferragosto sono stati ben 1667 gli accessi non autorizzati, di cui 706 in ore notturne, su un totale di 17.861 accessi totali. Il massimo di accessi, nell'arco delle 24 ore, si è registrato il 12 agosto, con 25.920 accessi.

