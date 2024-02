Stato di crisi ed emergenza siccità per la zootecnia in Sicilia: via libera agli aiuti per gli allevatori

La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza siccità per il settore zootecnico. Per l'attuazione degli interventi a favore degli allevatori siciliani, il presidente Renato Schifani ha nominato commissario il dirigente generale del dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta.

Tra i provvedimenti individuati nella delibera di giunta, la semplificazione delle procedure e il sostegno delle spese per la transumanza, l’esonero dei pagamenti dei canoni d’affitto delle superfici a pascolo pubblico per l’anno 2024, l’erogazione dei primi contributi per 5 milioni di euro alle aziende per l’acquisto di foraggio e l’approvvigionamento idrico, la semplificazione delle procedure per l’attingimento nei corsi d’acqua e l’utilizzo delle autobotti per il trasporto dell'acqua per gli animali.

"Il governo regionale - dice Sammartino - mette in campo azioni concrete per aiutare gli allevatori colpiti dalla siccità e per la salvaguardia della zootecnia, così come richiesto dagli stessi operatori del settore in occasione degli incontri dell’unità di crisi istituita dal presidente Schifani. Siamo consapevoli del grave disagio che vivono i nostri allevatori per la carenza di pascolo legata alla mancanza di acqua e per gli esorbitanti costi di produzione e di mantenimento del bestiame. Le deroghe previste dallo stato di crisi ed emergenza consentiranno, infatti, di accelerare la possibilità di aiutare il settore. Insieme al commissario Cartabellotta lavoreremo ad altre misure finalizzate ad aiutare anche il comparto agricolo".

Coldiretti: "Servono subito 16 milioni di euro"

Intanto Coldiretti Sicilia fa notare come "un rilevante patrimonio bovino e ovi caprino rischia di assottigliarsi ogni giorno che passa perché da mesi ormai non c’è pascolo e anche il fieno sta finendo" e che "per fronteggiare le spese dell’alimentazione, compresa l’acqua, serve subito un indennizzo di almeno 16 milioni di euro".

Coldiretti Sicilia ha scritto una nuova lettera aperta al presidente della Regione, Renato Schifani, chiedendo anche "un vero e proprio Piano Marshall per l’agricoltura dell’Isola che sta vivendo una delle crisi senza precedenti. Tra le cause la siccità aggravata da un’insufficiente gestione delle acque con infrastrutture inadeguate che ne causano la dispersione - scrive l’organizzazione agricola -. Bisogna individuare risorse per fronteggiare le necessità più urgenti, non ultima quella della peronospora della vite, perché quelle messe in campo sono insufficienti".