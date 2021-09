Zone franche montane, negli elenchi rientreranno in tutto 159 comuni

Il governo Musumeci dà via libera alla perimetrazione. L'individuazione dei paesi ha tenuto conto delle aree particolarmente svantaggiate, per altitudine, densità abitanti e tasso di spopolamento in relazione ai criteri previsti dal progetto di legge-voto, già approvato dall’Ars nel dicembre del 2019