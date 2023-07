Le 7.500 zone blu tagliate e i pass residenti, il Comune: "Non verranno rimborsati"

I pass dei residenti per le vecchie zone blu, quelle tagliate dal Comune nel nuovo piano di sosta tariffata scattato nello scorso febbraio, non saranno rimborsati. "La somma (annuale di 10 euro o biennale di 20 euro), versata dai residenti per il rilascio del pass e corrisposta in favore della tesoreria comunale, è richiesta a titolo di diritti di segreteria per l'istruzione tecnico-amministrativa della pratica che comprende: la trattazione della richiesta, la comunicazione del pagamento dei bolli, l'archiviazione dei dati personali del richiedente nel database informatico comunale e, infine, la stampa e il rilascio del pass cartaceo autorizzativo", si legge in una nota firmata dal dirigente dell'ufficio Mobilità sostenibile Sergio Maneri in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di un cittadino. "La sua residenza - si legge ancora nella nota degli uffici di via Ausonia - non rientra più fra le vie cittadine interessate dalla nuova tariffazione della sosta (zone A, B e C), si informa che la richiesta di rimborso da lei formulata non può essere accolta".

Dopo aver ricevuto la risposta dal Comune, il cittadino ha segnalato la vicenda a PalermoToday: "Il Comune di Palermo - scrive - si rifiuta di rimborsare il pass per le zone blu che non ricadono nelle nuove aree tariffarie. A seguito della modifica delle aree di sosta avvenuta nel febbraio 2023, i titolari di pass il cui indirizzo di residenza non ricade in una zona blu, secondo il nuovo schema di perimetrazione definito e, per i quali, non è stato quindi possibile convertire il vecchio pass in uno nuovo, non potranno avere rimborso. Una risposta - aggiunge - che viola il diritto dei cittadini a fruire del parcheggio nelle zone blu fino alla scadenza, come era stato loro concesso con il rilascio del pass e nega il rimborso per il periodo non goduto".

Così sono in tantissimi coloro che si ritrovano in mano un pass, valido ancora per la data impressa sul foglio, ma che in realtà non può essere più utilizzato. C'è infatti anche chi ha rinnovato il lasciapassare per uno o due anni a ridosso della rivoluzione degli stalli a pagamento scattata a febbraio. Già da 6 mesi 7.500 posteggi gestiti prima da Amat sono stati tagliati e le vecchie zone P sono state rimodulate in zone A, B e C.

Capita però che chi abita in una via dove non ci sono più le strisce blu non ha più la possibilità di esporre il pass sul cruscotto, ma magari è costretto ad acquistare le schede di 1 euro all'ora perché sull'altro lato della strada la sosta è ancora sottoposta a tariffa. La possibilità di rimborso è stata invece offerta ai possessori di pass rilasciati da Amat a lavoratori, dimoranti e residenti (dalla terza auto in poi). Ai residenti "rimasti" in zona blu invece è stato convertito il permesso per il parcheggio.