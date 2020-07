Tornano le zone blu 139 giorni dopo: la guida per i pass in scadenza

In considerazione della riattivazione, a partire dal prossimo lunedì 3 agosto, delle zone blu, il Comune attraverso una nota riepiloga le modalità di utilizzo dei pass pre-esistenti e quelle per la richiesta di nuovi pass. "Per Sferracavallo e Mondello - spiegano dal Comune - i pass delle zone blu emessi nel 2019 hanno validità automatica per l'anno 2020. Per tutte le altre zone della città, per i pass già emessi e con scadenza successiva al 17 marzo 2020 la validità è prorogata automaticamente per il reale periodo di interruzione della sosta tariffata, quindi per un periodo pari a 139 giorni".

Per esempio se il pass è scaduto il 17 marzo 2020, questo sarà valido fino al 3 agosto 2020. Se è scaduto il 27 marzo sarà valido invece fino al 13 agosto e così via. Per il rilascio di nuovi pass invece questi tagliandi possono essere richiesti in qualsiasi momento e in tutte le circoscrizioni abilitate. "Attenzione - mettono in guardia dal Comune - per i pass relativi alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, l'unica postazione abilitata è quella di Pallavicino in via Eleonora Duse". Per quanto riguarda i pass scaduti prima del 16 marzo 2020 (ad eccezione di quelli per Mondello e Sferracavallo che restano validi tutto il 2020): possono essere richiesti in qualsiasi momento e in tutte le circoscrizioni abilitate.

Rinnovo pass in scadenza

Tutti i pass in scadenza possono essere rinnovati durante il periodo di proroga già richiamato, secondo il seguente calendario, al fine di evitare assembramenti.

- Pass in scadenza naturale fra il 17 marzo e il 16 aprile, rinnovo dal 31 luglio (con validità a decorrere dal 4 agosto);

- Pass in scadenza dal 17/04 al 15/05/2020, rinnovo dal 17/08/2020;

- Pass in scadenza dal 16/05 al 15/06/2020, rinnovo dal 01/09/2020;

- Pass in scadenza dal 16/06 al 15/07/2020, rinnovo dal 17/09/2020;

- Pass con scadenza successiva al 16/07/2020, rinnovo dal 01/10/2020.

Postazioni decentrate abilitate al rilascio dei pass

Piazza Marina, piazza Marina 44 – Tel. 091.7408380-81

Brancaccio, via San Ciro, 15 – Tel. 091.7409631

Mezzomonreale, viale Regione Siciliana, 95 – Tel. 091.7409500-14

Boccadifalco, piazza Pietro Micca n. 26 – Tel. 091.7408300-03

Tricomi, via Tricomi 14/A – Tel. 091.7408640-41

Borgo Nuovo, largo Pozzillo n. 7 – Tel. 091.7408080

Noce/Malaspina, via Bevignani n. 74 – Tel. 091.7409080

Resuttana, via Monte San Calogero, 28 – Tel. 091.7407698

San Giovanni Apostolo, via Filippo Paladini 14 – Tel. 091.7408443-40

Pallavicino, via Eleonora Duse, 31 – Tel. 091.7409440