Zona via Archirafi, scatta isola pedonale sperimentale davanti a una scuola elementare

La Giunta ha approvato oggi l’istituzione di un’area pedonale antistante il plesso Amari della scuola Rita Borsellino in via Gian Filippo Ingrassia, nel tratto compreso tra la via Archirafi e la via Antonio Ugo, in attuazione del progetto “Sport popolare in spazio pubblico” per creare, dicono dal Comune "uno nuovo spazio pubblico per l’ingresso e l’uscita in sicurezza dall’istituto, per avere una zona di calma con sedute, fioriere, cestini per la raccolta differenziata, e un’area giochi per bambini".

Il progetto è sostenuto da “Fondazione con il Sud”, attraverso l’associazione Handala, capofila, in partenariato con il Comune di Palermo, l’istituto Rita Borsellino e le associazioni Booq, Send, Vivisano onlus, Comitato Addiopizzo, Asd Baskin, Comitato territoriale Uisp Palermo.

Il progetto, la cui referente è Lara Salomone, parte - si legge in una nota - "dalla consapevolezza che la pressione veicolare in prossimità degli istituti scolastici rappresenta una criticità a cui appare opportuno dare risposta, ai fini di tutelare la popolazione scolastica, salvaguardare l’ambiente e riqualificare lo spazio pubblico. Pertanto, è opportuno tutelare l’utenza debole aumentando il livello di sicurezza mediante l’interdizione al transito, in via sperimentale, nel tratto stradale antistante la scuola che così diventa una “strada conviviale”".

L’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta dichiara che “in questa direzione il Comune di Palermo intende rilanciare e rendere stabile una politica di regolamentazione degli spazi antistanti gli edifici scolastici, o altri servizi pubblici, mediante l’istituzione di aree pedonali per creare un’area di sicurezza a servizio dei plessi scolastici, riconoscendo a essi un importante valore di presidi sociali e di sicurezza, nonché prototipi di un nuovo modo di abitare lo spazio urbano”.