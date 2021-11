Sale sul pullman senza mascherina, arriva la polizia e si scaglia contro gli agenti: arrestato trentenne

Pretendeva di salire sul pullman, ma non aveva alcuna intenzione di indossare la mascherina. E nonostante la richiesta, avanzata sia dall’autista che dai passeggeri, alla fine è stato necessario l’intervento della polizia. Un ragazzo di 30 anni è stato arrestato martedì sera dopo aver seminato il caos al terminal di via Tommaso Fazello, dietro la stazione centrale.

I fatti si sono verificati intorno alle 19.30. Il ragazzo è arrivato sotto il pullman con il biglietto già pronto. Prima di salire e sedersi al suo posto, l’autista gli ha ricordato che sarebbe stato necessario tenere la mascherina per tutto il tempo. Il giovane però, mentre gli altri viaggiatori iniziavano a rumoreggiare, avrebbe declinato l’invito più di una volta.

Sia il conducente che alcuni passeggeri, temendo che la situazione sarebbe degenerata, hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno cercato di fare ragionare il trentenne per convincerlo a rispettare la regola imposta a causa della pandemia. L’unica alternativa, in caso contrario, sarebbe stata quella di scendere e perdere la corsa.

La discussione, già molto accesa prima dell’intervento della polizia, è degenerata in pochi secondi. Il giovane si sarebbe scagliato contro gli agenti che alla fine, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. Il trentenne è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

La mattina successiva il gip ha convalidato l’arresto per lesioni, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Il trentenne dovrà inoltre rispondere di interruzione di pubblico servizio per aver fatto ritardare la partenza. Due agenti, colpiti nella mischia, sono andati in ospedale per farsi controllare dal personale sanitario e sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni.