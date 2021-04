Mercatini abusivi in zona rossa, Udc: "Orlando tuteli commercianti che pagano tasse"

Con la zona rossa è scattato lo stop anche ai mercatini, ma non tutti sembrano rispettare il divieto. A sollevare il caso sono il vice coordinatore regionale dell'Udc, Elio Ficarra, e il coordinatore cittadino Andrea Aiello. "Prendiamo atto - dicono - delle numerose istanze ricevute da residenti e commercianti del quartiere Albergheria esasperati e amareggiati al cospetto del reiterato allestimento di mercatini abusivi nella zona. Disappunto e insofferenza ragionevoli e comprensibili, da parte di cittadini ed esercenti che hanno sempre operato nel massimo rispetto della legalità, pagando le tasse, rispettando le norme di prevenzione e distanziamento anti Covid-19, abbassando, loro malgrado, le saracinesche in ossequio alle disposizioni governative. Imprenditori, negozianti e contribuenti, ancora in attesa di adeguati e tempestivi ristori da parte delle istituzioni, che assistono ad un quotidiano ed impunito trionfo dell'illegalità e dell'abusivismo".

I centristi sottolineano che nonostante la polizia municipale sia intervenuta venerdì scorso "provvedendo a far smontare una struttura che commerciava varie tipologie di prodotti in modo totalmente abusivo, in barba a qualsiasi normativa vigente, un paio di giorni dopo si è ricostituito il medesimo ed intollerabile scenario. Contesti in cui ognuno agisce arbitrariamente e incurante di qualsiasi regola, teatri di pericolosi assembramenti in piena pandemia. Un inconcepibile elemento di rischio per la salute pubblica dei cittadini. Palermo - aggiungono - è attualmente la città siciliana in cui si registrano quotidianamente il maggior numero di nuovi soggetti positivi al Coronavirus, dato che genera apprensione e una moltitudine di criticità sotto il profilo umano, sociale ed economico. La sospensione forzata dell'attività ha messo inevitabilmente in ginocchio il tessuto imprenditoriale e commerciale locale. Lo stato di crisi in cui versano esercenti e commercianti è ulteriormente acuito dall'abusivismo che dilaga, sotto varie forme, in numerosi quartieri del capoluogo siciliano".

Ficarra e Aiello puntano il dito contro l'Amministrazione: "Il sindaco Orlando e la sua Giunta non sono mai riusciti a trovare delle soluzioni concrete ed oculate al problema. Una zavorra insostenibile anche per gli operatori dei mercati rionali in regola ed ambulanti in possesso delle dovute autorizzazioni che attraversano un momento particolarmente complesso. L'Amministrazione comunale e gli organi preposti al controllo del territorio dovrebbero vigilare con costanza e massimo rigore, in ogni quartiere del capoluogo, al fine di contrastare e cercare di debellare il fenomeno dell'abusivismo. I tanti commercianti rispettosi della Legge, attualmente costretti alla chiusura in zona rossa ed in grave difficoltà economiche, meritano di essere tutelati in maniera reale e tangibile dalle Istituzioni".

