VIDEO | Zona rossa, Costa: "Ci arrivano notizie di 30-40 pizze recapitate allo stesso indirizzo, così non ci siamo"

Il commissario per l'emergenza Covid tira le somme di queste settimane di restrizioni dopo la risalita del numero dei positivi nel palermitano. "Stiamo attenti, il virus circola. Vacciniamoci tutti per evitare di avere varianti che non possiamo individuare. Serve un ulteriore sforzo di tre settimane". E ancora: "Mercoledì arrivano tanti vaccini. Valuteremo di aumentare spazi dell'hub in Fiera in un altro padiglione e abbassare l'età"