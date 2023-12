Zona rimozione in via La Lumia, ma la movida selvaggia non c'entra: divieti in vigore per la festa della polizia

Zona rimozione in via La Lumia e in alcune strade limitrofe al teatro Politeama, ma la movida selvaggia non c'entra. Da oggi sono in vigore una serie di divieti per consentire lo svolgimento della festa della polizia e dei saluti istituzionali del questore Vito Calvino in vista delle Natale , in programma oggi al Politeama.

Nel dettaglio, l'ordinanza emessa dall'ufficio Traffico del Comune riguarda piazza Ruggiero Settimo, via Emerico Amari, via Filippo Turati, via Isidoro La Lumia, piazza Castelnuovo e via Libertà. In quest'ultima via, la zona rimozione è già vigente dalle 7 di stamattina e fino alle 3 di domani. In tutte le altre vie e piazze, dalle 14 di oggi alle 3 di domani.