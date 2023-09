Zona Perpignano, incendio in un appartamento partito da uno zampirone elettrico: due intossicati

Un incendio è divampato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina in via Niccolò Cento, a due passi di via Perpignano. Due persone, rimaste intossicate dal fumo respirato, sono state tratte in salvo e affidate ai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la palazzina. Secondo quanto accertato, le fiamme sarebbero partite da uno zampirone elettrico che ha bruciato la tenda che ha poi incendiato la serranda.