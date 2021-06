Via Paratore, i terreni incolti davanti alle scuole Salgari e Cesareo diventeranno spazi per gli studenti

/ Via Giuseppe Paratore

Valorizzare gli ampi spazi incolti davanti alle scuole Salgari e Cesareo di via Paratore, nel quartiere Oreto, affinché possano essere utilizzate dagli studenti per attività didattiche e ricreative. E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che, grazie all'intervento degli operai del settore Verde e Giardini, sta effettuando il diserbo e la pulizia dell'area, che nelle scorse settimane era stata persino data alle fiamme.

"Riqualificare gli spazi intorno alle scuole - dice Valentina Chinnici, capogruppo di Avanti Insieme - è un segno tangibile di costruzione di cittadinanza, soprattutto se la scuola potrà, come in questo caso, gestirli come ambienti di apprendimento esterni al proprio edificio". L'idea è stata definita durante un sopralluogo che la consigliera Chinnici ha fatto assieme al vicesindaco con delega al Decoro Urbano Fabio Giambrone, l'assessore al Verde Sergio Marino, gli abitanti del quartiere e a insegnanti delle due scuole.

"Sarà avviato un lavoro sinergico con le scuole, con il Consiglio di circoscrizione e con le associiazioni del terzo settore perché questi spazi possano essere valorizzati con il contributo di tutti, nella certezza che la città è di chi se ne prende cura", conclude Chinnici.