Zona Oreto, videopoker illegali in un bar abusivo: sigilli e maxi multa da 151 mila euro al titolare

Videopoker illegali in un bar senza licenza, quindi totalmente abusivo. La scoperta è stata fatta nel quartiere Oreto dalla guardia di finanza e dell'agenzia delle dogane, che hanno messo i sigilli al locale e hanno elevato una maxi multa da 151 mila euro complessivi al titolare.

Il blitz ha permesso di accertare che i due videopoker erano privi di nulla osta all'installazione. Erano infatti scollegati dalla rete telematica dell’agenzia delle dogane. Trovato anche un distributore di chewing gum che, in realtà, consentiva di effettuare gioco d’azzardo senza che il giocatore potesse interagire con la propria abilità. L'esercizio è finito così sotto sequestro amministrativo, al pari delle apparecchiature irregolari.

"L'ufficio dell’agenzia delle dogane, competente in materia di accertamento dell’imposta evasa, - si legge in una nota - procederà al recupero del mancato versamento. Per la concessione di questi apparecchi infatti si deve versare un'imposta al prelievo erariale unico (Preu) da applicare sulle somme giocate, oltre a interessi e sanzioni".