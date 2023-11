E luce fu, nella zona industriale di Brancaccio attivato il nuovo impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione, ma anche le strade rifatte, la sistemazione della segnaletica e le caditoie ripulite. L'area industriale di Brancaccio ha un nuovo volto e l'accensione delle luci, ultima operazione avvenuta oggi pomeriggio, suggella la fine dell'intervento, a cura dell'Irsap, costato circa 3 milioni di euro.

In verità i lavori erano stati completati da due anni, ma per completare il puzzle però mancava il tassello dell'illuminazione rimasto incagliato tra le pastoie burocratiche. "Ad un anno esatto dalla nota del sindaco che mi incaricava di dirimere la controversa matassa relativa alla mancata accensione dell’impianto di via Pecoraino finalmente e anche a seguito della relazione da me prodotta nei mesi successivi, contenente collaudi, certificazioni e risultanze varie, sono orgoglioso che si sia messa fine a questa querelle con l’accensione di tutti i punti luce ricadenti in quei circuiti", afferma Domenico Macchiarella, liquidatore di Energy Auditing una controllata di Amg e vicepresidente della stessa Amg nel momento in cui compilò la relazione.

I lavori effettuati nella zona industriale di Brancaccio

Il progetto ha previsto il miglioramento complessivo dell’area con la sistemazione della pavimentazione stradale, l’installazione e la sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la sistemazione delle caditoie, la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, la sostituzione delle armature stradali con lampade a Led e la potatura degli alberi. I lavori sono stati eseguiti tra la fine del 2020 e il 2021. Sono consistiti nel rifacimento delle sedi stradali di via Corleone, dal ponte di via Giafar all’incrocio con via Zaban, via Ducrot, via Favier, via Ferruzza, via Ingham, via Langer, via Mattei, via Pecoraino (nuovo prolungamento), via Testasecca, via Utveggio e via Zaban (circa 100.000 metri quadrati di superficie stradale). Per quanto riguarda l'impianto di pubblica illuminazione si è provveduto alla sostituzione di circa 250 lampade e di 30 pali completi. Lavori anche all’impianto di raccolta delle acque piovane con la pulizia di circa 390 caditoie. Le opere relative alla segnaletica verticale e orizzontale sono consistiti nella sistemazione di 200 segnali stradali, di circa 20.000 metri di strisce longitudinali e di circa 40.000 metri quadrati di isole spartitraffico, strisce pedonali. Sono stati effettuati anche inteventi sulla rotatoria in via Pecoraino e la potatura di 250 alberi.

Le reazioni

"Si tratta di un ulteriore passo avanti, compiuto dal Comune in sinergia con l’amministrazione regionale, al fine di dotare la città di importanti opere infrastrutturali di pubblica illuminazione per garantire alla cittadinanza i relativi servizi", commentano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

"Diamo un segnale di attenzione a una zona molto importante per Palermo, dove sono insediate numerose imprese del territorio, che lavorano quotidianamente. Servizi adeguati ed efficienti nelle zone industriali della Sicilia, è un diritto degli imprenditori. Da parte nostra, ce la stiamo mettendo tutta", afferma l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo.

"Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - dice il commissario dell'Irsap Marcello Gualdani - anche grazie alla sinergia costante con l’assessore Edy Tamajo. L’impianto è stato trasferito al comune di Palermo che da adesso in poi provvederà alla manutenzione".

"L'attivazione dell'impianto d'illuminazione è fondamentale per questa parte di territorio che oltre ad essere fortemente transitata vede la preseza di tantissime aziende", è il commento del consigliere comunale Pasquale Terrani.

"Il risultato odierno rappresenta il frutto di un importante e faticoso percorso, tra sentenze e rimpalli di competenza, portato a termine grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, che mi sento di ringraziare a nome di tutti i cittadini della Seconda Circoscrizione e di Palermo tutta. L’accensione del nuovo impianto di illuminazione della zona industriale di Brancaccio restituisce sicurezza a pedoni, automobilisti e attività produttive di un territorio nel passato abbandonato a se stesso", dichiara Giuseppe Piazzese, consigliere della seconda circoscrizione.