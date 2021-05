Esperimento fallito alla Fiera, revocato senso unico di marcia a piazza Cascino: è polemica

Esperimento fallito. Dopo appena un giorno dall'entrata in vigore del senso unico di marcia a piazza generale Cascino, l'amministrazione comunale fa retromarcia. Una decisione che solleva un vespaio di polemiche tra i consiglieri d'opposizione.

Il primo a dare fuoco alle poleveri è Ottavio Zacco (Italia Viva-Sicilia Futura). L'ex esponente della maggioranza parla di "ennesima scelta infelice adottata dal settore Mobilità. Uno degli uffici più strategici per una città come Palermo, che soffre da sempre di criticità legate alla mobilità, opera da anni senza una reale guida politica-amministrativa ed in totale disinteresse delle reale esigenze dei territori". Un riferimento neanche troppo velato all'assessore Giusto Catania, "nemico" dichiarato dei renziani.



"Auspico nell'interesse della città - aggiunge Zacco, tirando in ballo anche chi dirige l'ufficio - che i soggetti deputati alla gestione politico-amministrativa del settore Mobilità, prima di emettere ulteriori ordinanze avverse al già fragile sistema viario palermitano, valutino con perizia il reale impatto negativo che tali provvedimenti potrebbero causare ai palermitani, confrontandosi con le circoscrizioni di riferimento".

A piazza generale Cascino il traffico è andato letteralmente in tilt, dopo che l'ingresso posteriore della Fiera è diventato senso unico. Questo è il risultato dell’ordinanza del Comune che ha cambiato il senso di marcia ed apportato altre modifiche alla viabilità per lasciare lo spazio a disposizione dell’hub vaccinale, Alle auto è stato imposto il percorso obbligato verso via Ammiraglio Rizzo; mentre è stato inibito in direzione via Autonomia Siciliana." Ho chiesto subito un’audizione in commissione - aggiunge Zacco -. Gli uffici si giustificano dicendo che questa richiesta nasce dal commissario che si occupa dell’emergenza Covid. Credo che Costa non possa avere assolutamente competenza in materia di viabilità".

Non risparmiano critiche nemmeno Marianna Caronia e Maria Gallè, rispettivamente consigliere comunale e consigliere dell'Ottava circoscrizione di Forza Italia: "Nel settore della mobilità a Palermo siamo ormai evidentemente all'improvvisazione al potere, se come sembra le ordinanze vengono emanate ormai stravolgendo la viabilità non da un giorno all'altro, ma da un'ora all'altra. La vicenda di piazza Cascino è esemplare dell'assoluta incapacità di pianificazione. Se un po' di confusione era infatti giustificata nei primi giorni della creazione dell'hub per i tamponi e per i vaccini, ora che la situazione sembra essersi normalizzata, ci pensa l'Amministrazione a far tornare il caos!"

"E' chiaro - concludono Caronia e Gallè - che la zona della Fiera è e sarà per molto tempo interessata dai servizi alla popolazione legati al Covid ed è quindi indispensabile che gli uffici del traffico, coinvolgendo il Consiglio comunale e la Circoscrizioni per le rispettive competenze in materia di pianificazione, faccia una attenta riflessione che porti a soluzioni condivise, comunicate per tempo alla popolazione e soprattutto utili e funzionali".