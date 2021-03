VIDEO | La rabbia dei ristoratori per la zona arancione: "Uccisi dallo Stato"

In piazza Indipendenza sit in spontaneo, nato con un passaparola e al quale hanno preso parte alcune centinaia di persone del comparto Horeca. Animi tesi davanti alla Regione: "Aiuto! Siamo stanchi, non riusciamo più ad andare avanti". Quasi a fine manifestazione bloccato il traffico, ma in pochi minuti la circolazione è tornata alla normalità