VIDEO | Orlando: "Neanche la zona rossa è adeguata se da una casa sola si ordinano 40 pizze"

In occasione della commemorazione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, il sindaco a margine con la stampa commenta il passaggio di Palermo in arancione. "Sono preoccupato. E' un alibi dire che mancano i controlli. Come possono le forze dell'ordine controllare 60 milioni di italiani? I furbetti sono incoscienti e criminali"