Zisa, da lunedì riapre l'asilo nido Topolino

Riprenderanno lunedì mattina le attività sospese all’asilo nido comunale Topolino, nel quartiere Zisa. La struttura era stata chiusa alla fine di novembre in seguito ad infiltrazioni di acqua che avevano reso necessario l’avvio di lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino delle parti interessate dai danni.

Una volta concluso l’intervento, effettuato da maestranze dell’amministrazione, il nido è stato pulito e igienizzato in modo da disporre la riapertura. Nel periodo di forzata chiusura della struttura, l’amministrazione ha fatto tutto il possibile per non interrompere il servizio, disponendo, in accordo con i genitori che hanno dato la propria disponibilità, il temporaneo trasferimento dei 14 piccoli, e delle educatrici, al nido Girasole, che si trova nella stessa circoscrizione.

Proseguono, invece, i lavori di risistemazione dell’asilo Melograno, chiuso per lo stesso motivo alla fine di novembre. Per 27 bimbe e bimbi della struttura nel quartiere Strasburgo, continua la momentanea frequenza in altri nidi (Tornatore, Pantera Rosa, Iqbal Masih e sezione Primavera) in attesa che vengano completati gli interventi in corso.