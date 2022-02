Via Eugenio l'Emiro, quattro rapinatori armati assaltano supermercato

Non si fermano le rapine nei supermercati palermitani. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione ieri nel punto vendita Paghi Poco di via Eugenio l'Emiro, nel quartiere Zisa. I rapinatori sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare l'incasso. Il bottino è di alcune migliaia di euro. Una volta ripulite le casse i malviventi sono fuggiti via (forse ad attenderli fuori c'era un complice a bordo di un'auto).

Subito dopo l'assalto i dipendenti hanno lanciato l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Resta da quantificare con esattezza il bottino.