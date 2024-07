E' stata ritrovata dai carabinieri la panchina che ieri era stata rubata alla Zisa. I militari dell'Arma sono riusciti a individuarla e recuperarla nella zona dei Danisinni. Sono in corso indagini per risalire al ladro che ieri l'ha rubata in via Polara - vicino a via Re Federico - ed era stato ripreso mentre la portava via su una Vespa.

La foto e il video che mostravano il ladro sullo scooter, con il casco in testa, che trasporta la pesante e ingombrante panchina in legno e ferro presa da un'area riqualificata recentemente da un gruppo di cittadini, nelle scorse ore hanno fatto il giro del web. Finendo anche nelle pagine della cronaca nazionale

I militari hanno riconsegnato la panchina all'assessore Fabrizio Ferrandelli, che nelle scorse ore si era mostrato fiducioso circa al ritrovamento. "Non credo che questa persona abbia fatto molta strada - aveva detto - confido nel fatto che potremmo anche recuperarla e rimetterla al suo posto". E così è stato fatto.