"Scaro" abusivo alla Zisa: violati i sigilli, scatta un nuovo sequestro

Sigilli violati e nuovo sequestro al capannone della Zisa in via Libero Grassi, dove lo scorso aprile era stato scoperto un mercato ortofrutticolo abusivo che operava in assenza di autorizzazioni e in barba alle norme anti Caronavirus.

Ad eseguire il sequestro sono stati i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, che hanno denunciato D. S. di 56 anni, per violazione di sigilli. Le fiamme gialle - che hanno sorpreso tre lavoratori intenti a caricare e scaricare delle casse di prodotti ortofrutticoli - hanno constatato anche una variazione dei locali. La frutta fresca sequestrata, oltre 10 mila chili, è stata donata a varie associazioni benefiche.

Lo scorso mese di aprile i militari trovarono circa 20 persone, tra clienti e fornitori. Scrive in una nota la Gdf: "Tra queste persone fu accertata la presenza di un soggetto risultato contiguo agli ambienti mafiosi del clan della Noce, già destinatario di un’ordinanza restrittiva che - nonostante il divieto di non allontanamento dal proprio domicilio nelle ore notturne - gestiva di fatto il commercio abusivo risultando soggetto attivo nella compravendita di prodotti ortofrutticoli per conto di una società nei cui confronti la prefettura ha emesso un provvedimento antimafia interdittivo".