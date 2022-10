Tragedia allo Zen, cade giù dal terzo piano: morta una donna

Tragedia allo Zen. Una donna di 60 anni è morta stamattina dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario e quindi suicidio. Le indagini sono condotte dalla polizia, sul posto c'è anche il medico legale.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.