Follia allo Zen 2: ragazzini lanciano pietre contro un autobus

Follia allo Zen 2: un autobus della linea 619 dell'Amat in transito in via Rocky Marciano è stato colpito da alcune pietre lanciate da un gruppo di ragazzini. Le pietre hanno mandato in frantumi alcuni finestrini del mezzo pubblico. Si tratta dell'ennesimo episodio dai contorni simili avvenuto in città negli ultimi mesi.

Per fortuna non ci sono stati feriti. I giovani protagonisti dell'atto vandalico poi si sarebbero dati alla fuga. Una volta arrivato al capolinea l’autista ha segnalato quanto accaduto e il servizio è stato sospeso. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. I militari stanno cercando di risalire agli autori del gesto anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle strade del quartiere.