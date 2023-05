Rigenerazione urbana, energia green e integrazione sociale: il progetto della Cisl per la rinascita dello Zen

Un progetto che mette assieme rigenerazione urbana, la riqualificazione energetica e integrazione sociale per far rinascere un quartiere periferico come lo Zen, per troppi anni segnato dal degrado.

Nasce così il programma portato avanti dal Sicet, il sindacato inquilini della Cisl, con Iacp, Comune e associazioni del terzo settore che operano nel quartiere. I dettagli saranno presentati ai cittadini, alle realtà estere interessate a sostenere il piano e alle istituzioni, durante il workshop "Abitare la città", che si terrà alle 9,30 di venerdì a Palazzo Comitini.

"Si tratta - si legge in una nota - di un progetto già incardinato all’interno della fase programmatica del Po Fesr 2021-2027, inseribile nei percorsi della Commissione europea per il sostegno alle iniziative del Neu (Next Generation EU) e sostenuto dalle realtà economiche, imprenditoriali e sociali".