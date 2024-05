"Bimba di 5 anni molestata allo Zen": denunciato il 62enne che ha rischiato il linciaggio

E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico l'uomo che ieri pomeriggio avrebbe provato a molestare una bambina allo Zen, rischiando poi di essere linciato dalla folla. Si tratta di un 62enne. L'uomo - scortato dai poliziotti - è stato portato a fatica in commissariato dove è stato ascoltato a lungo. Quindi, a tarda serata, è stato accompagnato nei locali della Missione di Biagio Conte dove ha trascorso la notte. Questa mattina il figlio lo ha raggiunto ma non l'ha trovato. L'uomo infatti se n'è andato di nascosto e si sarebbe reso irreperibile.

Secondo una prima ricostruzione ieri il 62enne si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bambina di 5 anni. La scena è stata notata da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per allontanarlo. Per evitare di essere aggredito, subito dopo si è rifugiato all’interno di un’abitazione in via Agesia di Siracusa dove si sono concentrate decine di pattuglie di polizia con l'obiettivo di tenere sotto controllo la situazione.

Quello vissuto ieri allo Zen è stato un pomeriggio di ordinaria follia, culminato con un lancio di sassi. Durante i tafferugli due agenti sono rimasti feriti. Il segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo polizia) di Palermo, Danilo Geraci, ha denunciato: "Gli agenti sono stati vittime di una violenta sassaiola dopo seguito un intervento allo Zen, quartiere tristemente noto per il disagio sociale. I poliziotti, nel tentativo di strappare al linciaggio un uomo che sembrerebbe aver molestato una bambina, sono stati presi di mira dagli abitanti della zona che hanno iniziato a lanciare qualsiasi oggetto contro l’uomo e quindi contro i poliziotti. Il bilancio è di due agenti gravemente feriti e numerosi veicoli danneggiati. Il fenomeno non è più tollerabile, in Italia le forze di polizia subiscono un’aggressione ogni tre ore. Desidero esprimere tutta la mia vicinanza ai colleghi".