Operazione antidroga tra i padiglioni dello Zen 2, i nomi degli arrestati

Blitz antidroga tra i padiglioni del quartier Zen 2. I carabinieri hanno arrestato 12 persone, di cui nove in carcere e tre ai domiciliari. Per altri cinque indagati è scattato l'obbligo di dimora. Nei guai anche un minorenne, che è finito in una comunità. In azione la compagnia carabinieri di San Lorenzo, che ha sgominato un giro che fruttava agli spacciatori oltre trentamila euro mensili.

Questi i reati ipotizzati: spaccio di droga, rapina aggravata, detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, ricettazione, furto aggravato. L'indagine è andata avanti tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022.

Ecco i nomi di tutti gli indagati:

In carcere

Kristian Battaglia

Davide Buttacavoli

Marco Covello

Fabio Gennaro

Gioacchino Guagliardito

Giuseppe Messeri

Salvatore Richichi

Vito Ruggieri

Salvatore Spinnato

Ai domiciliari

Alessandro Maraventano

Mirko Sferrugia

Fabrizio Spinnato

Obbligo di dimora nel comune di residenza

G.A.

S.D.N.

D.D.

F.L.

B.R.