Zen, la polizia trova 800 grammi di hashish nascosti in una casa abbandonata

Gli agenti del commissariato Mondello e San Lorenzo hanno sequestrato la droga dopo una perquisizione in un appartamento di via Agesia di Siracusa. Indagini in corso per risalire a chi ha nascosto lo stupefacente