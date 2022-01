I carabinieri trovano armi e droga allo Zen e in altri rioni: scattano sei arresti

E' di sei arresti il bilancio di tre distinte operazioni dei carabinieri alla ricerca di droga ed armi.

Per detenzione detenzione illecita di sostanze stupefacenti e arma da guerra, sono finiti in manette due uomini di 27 e 63 anni e una donna 42enne, tutti palermitani, del quartiere Zen. I militari della stazione di Partanna Mondello hanno eseguito una perquisizione domiciliare ritrovando una pistola con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e 24 munizioni. Inoltre, nascosti tra i mobili, sono stati scovati pure un chilo e 200 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 2 bilancini di precisione, oltre a materiale utile al confezionamento.

In un’altra circostanza, i carabinieri della stazione carabinieri di San Filippo Neri hanno arrestato un 37enne e un 22enne, entrambi palermitani, che avevano poco prima passato una dose ad un acquirente. Nella successiva perquisizione sono stati trovati quasi 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana: per i due uomini sono scattati i domiciliari.

Grazie al fiuto del cane antidroga Ron, infine, il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, i militari della stazione carabinieri Falde hanno arrestato un 52enne trovato in possesso di quasi 50 grammi di hashish. Titti gli arresti sono stati convalidati dal giudice; mentre la droga sequestrata verrà esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo.