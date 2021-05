Area verde allo Zen: l'archistar Renzo Piano incontra (da remoto) il Comune

Video conferenza con l'assessore al Decoro urbano, il vicesindaco Fabio Giambrone, per discutere del progetto di recupero di una zona incolta tra le insulae, dove saranno piantati 30 alberi. Orlando in visita al cantiere: "Ulteriore conferma dell'attenzione alle periferie"

L'archistar Renzo Piano in video conferenza con l'assessore al Decoro urbano, il vicesindaco Fabio Giambrone, per discutere del progetto di recupero di un'area incolta tra le insulae dello Zen, dove saranno piantati trenta alberi, tra cui un grande ficus magnolioides e l'installazione di giochi per bambini.

Il faccia a faccia Giambrone-Piano segue la visita del sindaco Leoluca Orlando al cantiere, portato avanti dal Coime con alcuni giovani progettisti dell'Università del gruppo di lavoro del G124 di Palermo (Andrea Sciascia, Antonino Alessio, Flavia Oliveri, Veronica Angela Valenti e Marina Viola).

"Il progetto di rigenerazione urbana, promosso da Renzo Piano e frutto di una straordinaria collaborazione fra le maestranze del Comune e i giovani progettisti dell'Università - ha dichiarato il sindaco Orlando - è l'ulteriore conferma dell'attenzione da parte dell'amministrazione comunale per le aree periferiche della città e per la vivibilità in tutti i quartieri cittadini".