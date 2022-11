Nuova piazza allo Zen 2, il deputato Falcone: "Entro sei mesi il via ai lavori"

"La nuova piazza allo Zen 2 si farà, i soldi li abbiamo già stanziati e la fase progettuale è stata superata. Ad oggi occorre tuttavia completare alcuni adempimenti urbanistici da parte del Comune di Palermo e dell’assessorato regionale al Territorio, dovuti all’adeguamento della destinazione d’uso dell’area. Ma voglio rassicurare tutti: l’impegno che abbiamo assunto come Regione, al netto di qualche lungaggine, non è in discussione". Interviene così il deputato Ars Marco Falcone, già assessore regionale alle Infrastrutture, a proposito del progetto per una nuova piazza in un'area degradata di via Fausto Coppi.

Falcone, in veste assessoriale, aveva recepito le istanze delle associazioni del rione e avviato l’iter dell’opera, curato dal Dipartimento regionale tecnico. La Regione Siciliana aveva poi varato un finanziamento da 3,2 milioni di euro per costruire una piazza moderna e funzionale, dotata di tanto verde e spazi di socialità in luogo dell’attuale terreno abbandonato da anni. Sul progetto si era tenuta una fase di dibattito aperto al contributo di bambini e giovanissimi del quartiere. "Abbiamo incanalato le legittime aspettative dei cittadini dellaoZen 2 - aggiunge il deputato Falcone - in un’opera che dovrà diventare emblematica del riscatto urbano di Palermo. Entro i prossimi sei mesi dovrà esserci l’avvio dei lavori, lavoreremo in sinergia con i vari enti coinvolti per raggiungere l’obiettivo", conclude Falcone.