Incubo finito, dopo 48 ore tornano a casa i passeggeri palermitani "prigionieri" a Zante

Dopo 48 ore è finalmente partito il volo Zante-Palermo. Due giorni da incubo per i 180 passeggeri rimasti prigionieri dell'isola greca in attesa di potere decollare verso la Sicilia. L'aereo Volotea è partito alle 18 locali (le 17 in Italia).

Il volo V71841 Zante-Palermo, fissato originariamente per domenica 16 luglio alle 17.20, era stato cancellato e poi riprogrammato per ben due volte, accumulando non solo ritardi su ritardi, ma anche disagi per i viaggiatori che erano stati costretti a trovare un alloggio a proprie spese in attesa della partenza. "Non ci è stata data alcuna assistenza - aveva raccontato nelle scorse ore a PalermoToday Emanuele Picciotto, uno dei passeggeri palermitani bloccati a Zante - e di notte abbiamo dovuto trovare una sistemazione per dormire e anticipare pure le spese".

L'aereo che è andato a "recuperare" i 180 passeggeri da Zante per portarli a Palermo, è partito da Napoli. Dalla compagnia spagnola spiegano come sono andate le cose: "Il volo del 16 luglio ha subito un problema operativo imprevisto che ne ha pregiudicato il normale funzionamento - dicono da Volotea -. Inoltre, successivi fattori esterni alla compagnia aerea, tra cui la congestione dell’aeroporto di Palermo a seguito dell'incendio avvenuto all'aeroporto di Catania e le regolamentazioni del traffico aereo molto lunghe, superiori ai 200 minuti, hanno impedito il normale svolgimento del traffico aereo e hanno causato la riprogrammazione del volo alle 18 di oggi. Per Volotea, evitare la cancellazione dei propri voli è un fattore prioritario e per questo motivo si è attivata immediatamente, adottando tutte le misure a sua disposizione per riprogrammare il volo il prima possibile e portare i passeggeri alla destinazione finale. Vogliamo ribadire che questo evento è eccezionale, confermiamo di aver dedicato tutte le risorse necessarie per risolvere la situazione il prima possibile. Inoltre, la compagnia ha provveduto a tenere tutti i passeggeri costantemente informati, garantendo loro la massima attenzione possibile".

"Volotea - conclude la compagnia aerea - si scusa sinceramente per il disagio causato ai propri passeggeri e assicura che contatterà ognuno di loro in conformità con le politiche del servizio clienti della compagnia e nel rispetto delle normative applicabili".