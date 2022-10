All'Orto botanico per tre giorni tornano i colori e i profumi della "Zagara d'autunno"

E' una delle manifestazioni più amate dai palermitani (e non solo): ritorna all'Orto botanico, con i suoi profumi e i suoi colori, per la ventitreesima edizione, la "Zagara d'autunno", la mostra mercato del florovivaismo. Si parte domani, venerdì 28 ottobre, alle 12 e si andrà avanti fino a domenica 30.

Tre giorni dedicati non solo all'acquisto di piante (anche molto rare), con 60 espositori che arrivano da tutta Italia, ma anche mostre, workshop, giardinaggio e tanto altro. Il tema di questa edizione è il castagno, albero presente in tutto il Paese e anche in Sicilia, nella zona etnea e sulle alte Madonie, e al quale sarà dedicata una mostra all'interno del Gymnasium.

Tanti gli eventi in programma (qui il programma completo) e sono previsti anche laboratori e attività per i più piccoli, curati da Coopculture.

L'accesso alla "Zagara d'autunno" sarà possibile da venerdì 28 dalle 12 alle 18 (il ticket costa 4 euro ed è acquistabile anche on line a questo link), sabato 29 e domenica 30, dalle 9 alle 18 (il costo del biglietto è di 5 euro). Per i bambini dai 6 anni in su l'ingresso costa 2 euro, mentre per tutti gli altri e per i disabili l'accesso è gratuito.