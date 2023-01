La giovane villafratese Ylenia Ribaudo vince il premio "America giovani per il talento universitario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla giovane villafratese Ylenia Ribaudo va il premio America Giovani della Fondazione Italia-Usa per il talento universitario e il master della stessa fondazione in leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy con borsa di studio a copertura totale.

Laureata all'Università in Economia e Amministrazione Aziendale, 21 anni, Ribaudo è attualmente studentessa del corso magistrale di Management presso l'Universita Bocconi di Milano.

La tesi della laurea triennale è stata redatta sotto forma di prova finale secondo le regole del nuovo ordinamento della facoltà di Palermo e ha trattato l’analisi dei bilanci e dell’andamento strategico dell’azienda familiare.