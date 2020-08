Mega yacht in giro per la Sicilia, l'Alfa Nero del miliardario Guryev avvistato all'Addaura

Da Siracusa a Capri passando per Porto Empedocle, Favignana e Palermo. Il mega yacht del miliardario russo Andrey Guryev è stato avvistato due giorni fa nella zona dell’Addaura. Si tratta di Alfa Nero, un’imbarcazione di lusso lunga 81 metri e larga 14, battente bandiera delle isole Cayman. Non è dato però sapere chi vi fosse a bordo durante la circumnavigazione della Sicilia e la traversata del Tirreno, visto che in passato lo yacht è stato utilizzato fra gli altri dalla cantante Beyoncé e dal marito rapper Jay-Z ma anche dal fondatore di Microsoft, Bill Gates.

Lo yacht disegnato da Nuvolari & Lenard ha un prezzo stimato di circa 150 milioni di euro. Della spettacolare suite principale fanno parte un ufficio, una cabina armadio, un bagno idromassaggio e un patio privato all’aperto. "Molto particolare - si legge in una pubblicazione relativa a un convegno nazionale sulla cultura navale e marittima - è la grande poppa protesa posteriormente che offre un grande spazio per il tempo libero, tra cui un bar sulla spiaggia e una piscina modificabile in eliporto".

