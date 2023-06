Giro storico della Baronia di Carini: appuntamento per sabato 17 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo appuntamento del Circolo Vernagallo di Carini presieduto da Antonio Mannino, impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle auto e dalle moto d’epoca. Dopo l’entusiasmante visita alla base aerea del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare all’Aeroporto Trapani Birgi, è la volta di un evento che mette insieme storia, nobiltà e intrattenimento. Sabato 17 giugno si terrà il “XXI Giro Storico della Baronia di Carini”, che prenderà il via a partire dalle 9:00 con il raduno dei partecipanti presso il Centro Commerciale Poseidon, dove avranno luogo la registrazione e il posizionamento dei veicoli. Dopo le prove di regolarità, si proseguirà per il Giro Storico che vedrà un’ospite d’eccezione: Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, madrina della manifestazione. La presenza della Principessa, sempre in prima linea in ambito culturale e filantropico, conferma il suo intenso rapporto con la Sicilia e il generoso interesse a promuoverne le specificità e le bellezze. Percorrendo la Statale 113, e attraversando i territori di Carini, Cinisi e Terrasini, i partecipanti raggiungeranno Partinico dove, negli spazi della Reale Cantina Borbonica, Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie incontrerà le autorità cittadine e militari. A seguire, la premiazione del “XXI Giro Storico della Baronia di Carini”, sempre alla presenza della Principessa e delle autorità istituzionali.